The Walking Dead Saison 10 : Les survivants sont de retour pour 6 épisodes bonus, dès ce dimanche sur AMC et lundi sur OCS

La fin de The Walking Dead dans sa forme actuelle a désormais été annoncée, mais l’histoire est loin d’être terminée. D’ailleurs, la saison 10 n’est même pas encore arrivée à sa conclusion. Elle revient en effet ce dimanche sur AMC (une semaine après AMC+), mais surtout lundi soir sur OCS Choc à partir de 20h45.

Nous pourrons ainsi replonger dans le monde de The Walking Dead pour y retrouver des visages familiers, puisque ces nouveaux épisodes gèreront notamment le retour de Maggie (Lauren Cohan). Elle ne sera pas immédiatement prête à parler de ce qu’elle a traversé, mais son passé la rattrape rapidement.

Le pitch de ces nouveaux épisodes est que nous retrouverons les survivants qui essaient de se remettre des dégâts laissés par les Whisperers. Les poids des années se fait de plus en plus sentir alors qu’ils questionnent l’état de l’humanité, de leur communauté et de leur esprit. Vont-ils parvenir à se relever et à retrouver leurs forces?

Au niveau du casting, ces nouveaux épisodes de la saison 10 de The Walking Dead accueilleront notamment Robert Patrick (The X-Files, Scorpion), Okea Eme-Akwari (Greenland, Cobra Kai) et Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, White Collar) qui incarnera Lucille, la femme de Negan, qui doit apparaitre dans des flashbacks.

