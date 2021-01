The Walking Dead Saison 10 : AMC tease les six épisodes bonus annoncés pour fin février

Voilà plus de trois mois que la seconde partie de la saison 10 de The Walking Dead a été diffusée sur AMC, qui a choisi par ailleurs de rallongé cette saison avec 6 nouveaux épisodes. Ces derniers, qui forment alors la troisième partie dirons-nous (ou la partie C) pourront être découverts à partir du 28 février (et comme toujours, la reprise se fera dans la foulée en France sur OCS).

Cette troisième partie de saison 10 de The Walking Dead gèrera le retour de Maggie (Lauren Cohan). Elle ne sera pas immédiatement prête à parler de ce qu’elle a traversé, mais son passé la rattrape rapidement.

Ces nouveaux épisodes exploreront aussi le passé de Negan (Jeffrey Dean Morgan), puisque Hilarie Burton a été annoncée en guest star dans le rôle de sa femme décédée, Lucille. On sait aussi que Robert Patrick (The X-Files, Scorpion) apparaitra dans ces nouveaux épisodes.

The wait is almost over. #TWD returns with six new episodes on February 28th. pic.twitter.com/IbL3G0MuZC — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 12, 2021

Terminons en rappelant que la fin est proche pour The Walking Dead, puisque la saison 11 sera la dernière. Cela dit, elle sera deux fois plus longue que les précédentes. De plus, deux spin-offs ont été annoncés, dont un avec Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride).

