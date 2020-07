The Walking Dead : Des épisodes supplémentaires pour la saison 10, un nouvelle régulière en saison 11

Naturellement, la franchise The Walking Dead était présente à l’occasion de la [email protected], la showrunner Angela Kang ayant ainsi pu faire le point sur la situation zombiesque d’AMC.

Plus spécifiquement, elle a révélé les nouveaux plans de la chaine pour The Walking Dead, dont la diffusion du final de la saison 10 aura lieu le dimanche 4 octobre, accompagné du lancement de son nouveau spin-off World Beyond. Cela ne signifie pas que la série de zombies fait son retour durablement, vu qu’il faudra attendre 2021 pour de nouveaux épisodes. Notons d’ailleurs que si on parle toujours de final pour le 4 octobre, il a été annoncé qu’il y aurait six épisodes supplémentaires à la saison 10.

Rappelons également que la saison 11 a déjà été commandée et, comme nous le dit Kang, les scénaristes sont déjà au travail (à distance). Cette dernière sera marquée par le retour en régulière de Lauren Cohan dans la distribution qui après un détour par ABC avec Whiskey Cavalier. Elle retrouve ainsi Norman Reedus, Melissa McBride, Seth Gilliam, Jeffrey Dean Morgan, Josh McDermitt, Ross Marquand, Khary Payton et Paola Lazaro.

La série accueille également l’actrice Margot Bingham (She’s Gotta Have It), dont le rôle n’a pas été spécifié, mais les spectateurs l’ont déjà entendu dans la série, vu qu’elle a prêté sa voix en saison 10 à la mystérieuse Stéphanie dans deux épisodes.

La showrunner de The Walking Dead n’a pas de détails supplémentaires à fournir sur cet ajout d’épisodes à la saison 10 pour le moment, mais assure que cela arrivera prochainement.

