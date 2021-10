The Walking Dead Saison 11 : AMC fixe une date et dévoile un teaser pour sa seconde partie

AMC n’a pas attendu la diffusion du huitième épisode de cette saison 11 de The Walking Dead qui est ce dimanche, avec l’entrée en pause de la série, pour annoncer quand la série ferait son retour avec de nouveaux épisodes. La chaine du câble a ainsi révéler que les zombies reviendrait officiellement dimanche 20 février (la reprise sera disponible une semaine à l’avance sur AMC+). Cette nouvelle est accompagné d’un teaser.

Au programme de The Walking Dead Saison 11

Lancée à la mi-août, la saison 11 de The Walking Dead a vu notre groupe de survivants lutter pour assurer la survie de la communauté d’Alexandria, en trouvant suffisamment de nourriture et en protégeant la population grandissante. Leur route a croisé celui du Commonwealth, un bien plus gros groupe qui détient des prisonniers.

La seconde partie de cette saison 11, comprenant huit épisodes, verra ainsi plusieurs de nos survivants faire face à une attaque des Faucheurs, tandis que d’autres luttent contre les torrents de Mère Nature qui touchent Alexandria. Pour tous, il semble que le monde s’effondre autour d’eux.

En parallèle, la situation n’est pas aussi idyllique qu’il y parait dans le Commonwealth. Si certains retrouvent l’espoir, d’autres sont poussés jusqu’à leurs limites et chaque décision semble changer leur futur, leur chance de survie et leur place dans leur communauté.

Qui est au casting de cette saison 11 de The Walking Dead ?

La distribution de The Walking Dead saison 11 réunit de nouveau Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) et Jeffrey Dean Morgan (Negan Smith) mais aussi Callan McAuliffe (Alden), Eleanor Matsuura (Yumiko), Cooper Andrews (Jerry), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia) et Lauren Ridloff (Connie).

Comme les images nous le montre, cette seconde partie de saison 11 introduit Laila Robins (The Blacklist, The Boys) dans la peau de Pamela Milton qui est à la tête du Commonwealth. À ses côtés, nous retrouvons Josh Hamilton (13 Reasons Why, Ray Donovan) qui incarne Lance Hornsby, l’adjoint de Milton et qui a fait sa première apparition dans l’épisode 5.