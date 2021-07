The Walking Dead Saison 11 : Le groupe face à un nouvel ennemi à l’approche de la fin de la série, en août sur AMC

Il y a presque un an de cela, AMC nous annonçait que la saison 11 de The Walking Dead serait également la dernière de la série. La fin est maintenant plus proche que jamais, la chaine américaine se préparant pour la diffusion de la première partie de cette saison 11 à l’aide d’un teaser qui révèle un lancement pour le 22 août (et dans la foulée en France sur OCS).

Angela Kang est donc toujours showrunner pour cette fin de The Walking Dead qui doit s’inspirer des numéros 175 à 193 du comic book de Robert Kirkman. Notre groupe de survivants a dû confronter les démons du passé et faire face à de nouvelles menaces ayant mis à l’épreuve les relations et amitiés dans le groupe. Après le combat contre les chuchoteurs et les six épisodes bonus, la communauté d’Alexandria doit trouver comment nourrir et protéger sa population grandissante. Et surtout s’assurer qu’Alexandria ne tombera pas, comme de nombreuses autres communautés dont ils ont croisé la route au fil des années.

Leur chemin va par ailleurs croisé celui du Commonwealth, un bien plus gros groupe qui détient prisonniers Eugene, Ezekiel, Yumiko, et Princess.

La distribution de The Walking Dead saison 11 réunit donc Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) et Jeffrey Dean Morgan (Negan Smith) mais aussi Callan McAuliffe (Alden), Eleanor Matsuura (Yumiko), Cooper Andrews (Jerry), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie) etMichael James Shaw (Mercer).

