Pas de saison 12 pour The Walking Dead, AMC annonce la fin de la série de zombies et un spin-off pour Daryl et Carol en 2023

La fin est maintenant proche pour The Walking Dead. AMC vient en effet d’annoncer que sa série de zombies post-apocalyptique basée sur le comic book de Robert Kirkman se conclura en 2022 avec sa saison 11.

La série phare d’AMC n’aura donc pas de saison 12, mais les fans de la franchise n’ont pas trop à s’inquiéter, le network ne cessant de développer cet univers au-delà de la série-mère. L’annonce de cette annulation a par ailleurs été accompagnée par l’officialisation d’une commande d’un spin-off mettant en scène Norman Reedus et Melissa McBride, les interprètes de Daryl Dixon et Carol Peletier. Créée par l’actuelle showrunner de The Walking Dead, Angela Kang et Scott M. Gimple, qui est à la tête de la franchise pour AMC, cette dernière n’a pas encore de titre, mais comblera à l’évidence le vide laissé par The Walking Dead, avec une diffusion prévue pour 2023.

Il y a encore le temps de voir venir, quoiqu’il arrive, et un certain nombre d’épisodes de The Walking Dead à regarder ! Tout d’abord, le final de la saison 10 sera diffusé le 4 octobre 2020, tandis que les 10 épisodes supplémentaires seront mis à l’antenne en 2021. Suivant le schéma déjà employé pour Mad Men et Breaking Bad, la onzième et ultime saison de The Walking Dead sera programmée sur deux ans, pour un total de 24 épisodes.

Si AMC annonce alors la fin de The Walking Dead, la franchise qui en a découlé a encore de beaux jours devant elle. D’abord, la série dérivée Fear The Walking Dead commence sa sixième saison le 11 octobre, tandis que le nouveau spin-off en deux saisons, The Walking Dead: World Beyond, débute le 4 octobre. En développement, en plus à l’évidence du show tournant autour de Daryl et Carol, il y a l’anthologie Tales of The Walking Dead qui se concentrera à chaque épisode sur un personnage différent de l’univers, que ce soir un visage familier ou non. Les spectateurs sont toujours dans l’attente des fameux téléfilms consacrés à Rick Grimes, se trouvant toujours au niveau du script à ce jour.

Même si The Walking Dead — diffusée en France sur OCS — se dirige maintenant officiellement vers sa conclusion, les zombies ont encore de beaux jours devant eux sur AMC.

