The Walking Dead: World Beyond : AMC repousse le lancement à une date ultérieure à cause du Coronavirus

AMC vient d’annoncer que l’originale The Walking Dead allait s’arrêter, mais l’univers de la franchise continue son expansion, notamment avec The Walking Dead: World Beyond que l’on devait découvrir au printemps dernier. Elle arrivera finalement le 4 octobre prochain sur la chaine américaine — et sur Amazon Prime Video dans le reste du monde.

Développée par Scott Gimple et Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond nous proposera sur seulement 2 saisons une histoire qui se centrera sur la première génération qui a passé son adolescence au cœur de ce monde dévasté par les morts vivants. Néanmoins, ces nouveaux personnages ont vécu dans une communauté protégée et n’ont jamais eu à se battre pour survivre, mais cela va changer.

Plus précisément, nous suivrons deux sœurs qui, avec des amis, quittent le confort et la sécurité de leur communauté pour retrouver leur père. Le groupe doit alors apprendre à survivre dans ce monde qui leur est inconnu. De plus, ils sont pourchassés par ceux qui désirent les protéger, mais également ceux qui veulent leur nuire.

La première saison de 10 épisodes de The Walking Dead: World Beyond rassemble dans son casting Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond.

