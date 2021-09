The Walking Dead: World Beyond Saison 2 : Un trailer pour l’ultime saison qui arrive dans un mois sur AMC

Beaucoup plus discrète que la série mère, The Walking Dead : World Beyond est également presque arrivée à sa conclusion, puisque la saison 2 est également la dernière et celle-ci arrive en octobre sur la chaine américaine AMC — en France, c’est Amazon Prime Video qui la propose. Son lancement est fixé pour le 3 octobre et nous avons aujourd’hui le droit à une bande-annonce.

De quoi parle The Walking Dead : World Beyond?

Développée par Scott Gimple et Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond nous proposera sur seulement 2 saisons une histoire qui se centre sur la première génération qui a passé son adolescence au cœur de ce monde dévasté par les morts vivants. Plus précisément, nous suivons deux sœurs qui, avec des amis, quittent le confort et la sécurité de leur communauté pour retrouver leur père. Le groupe doit alors apprendre à survivre dans ce monde qui leur est inconnu. De plus, ils sont pourchassés par ceux qui désirent les protéger, mais également ceux qui veulent leur nuire.

En saison 2…

L’histoire se dirige donc vers sa rapide conclusion. Nous retrouvons Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) et Silas (Hal Cumpston) qui doivent faire face à la mystérieuse « Civic Republic Military » et se battent pour gagner le contrôle de leur propre destinée.

Dans cette saison 2 de 10 épisodes de The Walking Dead: World Beyond, le casting rassemble donc de nouveau Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Julia Ormond, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold et Ted Sutherland qui sont rejoints par Pollyanna McIntosh qui reprend le rôle de “Jadis” qu’elle tenait dans la série mère.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.