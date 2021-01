The Watch : Sam Vimes et ses collègues tentent de faire respecter la loi, dès ce week-end sur BBC America

Après Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, BBC America s’attaque à une autre œuvre typiquement britannique pour en offrir une relecture bien à sa sauce avec The Watch, plus que librement inspiré l’univers du Disque-monde de Terry Pratchett. La série commence ce dimanche 3 janvier 2021, et le premier épisode est déjà disponible sur le service de streaming AMC+.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’oeuvre de Pratchett, le Disque-monde est un monde plat et circulaire soutenu par quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la Grande A’Tuin, tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos. C’est là que l’on retrouve Sam Vimes (Richard Dormer) à la tête du des forces du guet municipal d’Ankh-Morpork, une ville où le crime a été légalisé.

La série, présenté comme une sorte de “Punk-Rock Thriller” nous propose de suivre un groupe de policiers qui, après des années à être purement inutiles, va se retrouver à travailler pour sauver leur ville corrompu de la catastrophe. Sous les ordres de Vimes, on retrouve Constable Cheery, l’expert en médecine légale non-binaire, ostracisé par les siens ; Constable Carrot, nouvelle et enthousiaste recrue, élevé par les nains, mais qui est en réalité un humain abandonné à la naissance ; la mystérieuse Corporal Angua, qui a pour mission de former Carrot et de s’assurer qu’il reste en vie. Et aussi, Sergeant Detritus, un troll.



Richard Dormer, Marama Corlett, Jo Eaton-Kent, James Fleet, Adam Hugill, Hakeem Kae-Kazim, Ruth Madeley, Bianca Simone Mannie, Ingrid Oliver, Lara Rossi, Anna Chancellor, Sam Adewunmi ou encore avec les voix de Wendell Pierce et Matt Berry.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.