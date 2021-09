The Watch : Sam Vimes et ses collègues doivent sauver le monde, à partir de ce soir sur Syfy France

Diffusée en début d’année sur BBC America, la série The Watch, inspirée de l’univers du Disque-Monde imaginé par l’auteur britannique à succès Terry Pratchett, est diffusée à partir de ce 16 septembre, chaque jeudi à 21h, sur Syfy France.

De quoi parle The Watch ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’oeuvre de fantasy de Terry Pratchett, le Disque-monde est un monde plat et circulaire soutenu par quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la Grande A’Tuin, tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos.

Ankh-Morpork est la plus grande et la plus fameuse ville du Disque-monde. Dans cette dernière, le crime a été légalisé, et le Capitaine de police Sam Vimes (Richard Dormer) et ses collègues asociaux se démènent seuls pour sauver le monde. Entre les trolls, les loups-garous, les sorciers et même un dragon, l’escouade de Sam Vimes semble être le dernier espoir pour éviter la destruction de toute vie sur Terre.

Dans cette mission rocambolesque, le Capitaine Samuel Vimes est accompagné d’une équipe d’anti-héros : Carrot, un humain abandonné à la naissance et élevé par des nains; Cheery, un ingénieux expert en médecine légale; Angua, une louve-garou chargée de la formation de Carrot et enfin Sybil Ramkin, une des dernières représentantes de la noblesse d’Ankh-Morpork.

La distribution de The Watch

Cette saison 1 de The Watch rassemble Richard Dormer (Game of Thrones), Lara Rossi (Robin des Bois), Adam Hugill (1917), Marama Corlett (Les Gardiens de la Galaxie), Jo Eaton-Kent (Don’t forget the driver) et Samuel Adewunmi (Docteur Who).

Une saison 2 pour The Watch

Pour le moment, BBC America n’a pas annoncé si The Watch était oui ou non renouvelée pour une saison 2.

