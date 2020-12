The Watch : Une bande de misfits face à un dragon, en janvier sur BBC America et dès maintenant dans le trailer

Les membres du Guet commencent leur service officiellement à partir du 3 janvier sur BBC America, et dès à présent dans un nouveau trailer.

Très (très) librement inspirée par les romans de Terry Pratchett du Disque-Monde mettant en scène le Guet Municipal d’Ankh-Morpork (ou City Watch) dont le roman Au Guet !, The Watch suit ce groupe improbable composé de misfits qui sont forcés d’agir pour sauver le monde, surprenant tout le monde (et eux-mêmes) au passage.

Simon Allen (The Musketeers)endosse le rôle de showrunner de cette saison où l’on croisera des trolls, des loups-garous et des sorciers faisant alors face à la menace représentée par un grand dragon. Face à ce dernier se dresse alors le Capitaine Samuel Vimes et son équipe composée de Constable Cheery, l’expert en médecine légale de non-binaire, ostracisé par les siens ; Constable Carrot, nouvelle et enthousiaste recrue, élevé par les nains, mais qui est en réalité un humain abandonné à la naissance ; la mystérieuse Corporal Angua, qui a pour mission de former Carrot et de s’assurer qu’il reste en vie. Dans leur combat, ils s’associeront avec la noble Lady Sybil Ramkin.

La saison 1 de The Watch met à l’affiche Richard Dormer (Beric Dondarrion dans Game of Thrones), Adam Hugill (Pennyworth), Jo Eaton-Kent (The Romanoffs), Marama Corlett (Blood Drive), Lara Rossi (Robin Hood) et Sam Adewunmi (The Missing).

La distribution est complétée par Anna Chancellor (Lord Vetinari), James Fleet (the Archchancellor of Unseen University), Hakeem Kae-Kazim (Captain John Keel), Ruth Madeley (Throat), Bianca Simone Mannie (Wonse) et Ingrid Oliver (Doctor Cruces).

