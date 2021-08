Une saison 2 pour The White Lotus, HBO recevra de nouveaux vacanciers

Ce dimanche, HBO diffusera le dernier épisode de The White Lotus (à découvrir le lendemain en France sur OCS), mais cela ne marquera pas la fin de la série, puisqu’il vient d’être annoncé qu’une saison 2 a été officiellement commandée.

Le succès estival de HBO reviendra donc avec un nouveau casting. En effet, le concept de White Lotus permet d’adopter une approche anthologique avec un nouveau groupe de vacanciers qui viennent passer un séjour dans un autre établissement du groupe White Lotus.

De quoi parle White Lotus ?

Création de Mike White, à qui l’on doit l’aujourd’hui culte Enlightened, The White Lotus est présentée comme une satire sociale qui suit différents clients de l’hôtel au cours d’une semaine où ils ont prévu de se relaxer et de se ressourcer dans un décor paradisiaque. Mais chaque jour qui passe brise un peu plus l’image parfaite que tentent de renvoyer les clients, les employés et même ce lieu idyllique en laissant apparaitre la noirceur qui les habite.

La saison 1 de The White Lotus s’intéresse donc à Armond (Murray Bartlett), manager de l’hôtel qui, suite à un trauma, est pris dans une spirale auto-destructrice, tandis que Belinda (Natasha Rothwell), gérante du spa, se retrouve prisonnière d’un client particulièrement demandant. Parmi les clients de l’hôtel, nous avons la famille Mossbacher menée par la mère Nicole (Connie Britton), une exécutive à succès qui ne peut pas s’empêcher de traiter sa propre famille comme des employés peu obéissants. Son mari Mark (Steve Zahn) fait face à un problème de santé embarrassant, mais aussi à son gros complexe d’infériorité. Leur fils Quinn (Fred Hechinger), un joueur de jeux vidéos peu social se retrouve à explorer la nature pour la première fois tandis que leur fille Olivia (Sydney Sweeney) et son amie Paula (Brittany O’Grady) sont de jeunes étudiantes qui ne peuvent s’empêcher de jeter un regard sardonique sur les styles de vie et les croyances de ceux qui les entourent.

Également à l’hôtel, nous avons le beau et prétentieux Shane Patton (Jake Lacy) avec son épouse Rachel (Alexandra Daddario) dont la relation est mise à l’épreuve à force d’en apprendre plus l’un sur l’autre et par la venue inopinée de la mère intrusive de Shane, Kitty (Molly Shannon). Enfin, nous avons Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), une riche, mais instable femme qui se remet de la mort de sa mère et qui est venue seule à l’hôtel, à la recherche d’amour et d’un massage.

La distribution de la saison 1 The White Lotus rassemble Murray Bartlett (Looking), Connie Britton (Nashville), Jennifer Coolidge (2 Broke Girls), Alexandra Daddario (True Detective), Fred Hechinger (Eighth Grade), Jake Lacy (Girls), Brittany O’Grady (Little Voice), Natasha Rothwell (Insecure), Sydney Sweeney (Euphoria) et Steve Zahn (Treme). Molly Shannon (Divorce), Jon Gries (Dream Corp LLC), Jolene Purdy (WandaVision), Kekoa Kekumano (Aquaman) et Lukas Gage (Euphoria) sont quant à eux C récurrents.

