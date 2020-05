The White Princess : La suite de The White Queen avec Jodie Comer débute ce soir sur Chérie 25

Maintenant que The White Queen est terminée, Chérie 25 poursuit avec la mini-série The White Princess qui poursuit dont l’histoire avec huit nouveaux épisodes, dès ce soir à partir de 21h05 sur la chaine française.

Se basant sur le roman La princesse blanche de Philippa Grégory, The White Princess met en scène un casting différent, puisque c’est maintenant Jodie Comer (Killing Eve) qui incarne désormais Elizabeth, remplaçant Feya Mayor qui tenait le rôle dans The White Queen.

Scénarisée par Emma Frost, l’histoire débute en 1485 avec la princesse Elizabeth, fille de « The White Queen » qui doit épouser le Roi Henry VII (Jacob Collins-Levy) dans l’espoir de mettre un terme à la guerre qui déchire le pays. Si ce mariage peut alors unifiée l’Angleterre, il faut d’abord que le couple arrête de se faire la guerre.

Au casting de The White Princess, nous trouvons également Essie Davis (Miss Fisher) dans celle d’Elizabeth, reine consort d’Angleterre et stratégiste dévouée à la cause York ; Joanne Whalley (Wolf Hall) incarne la duchesse de Burgundy, la tante d’Elizabeth d’York et donc la sœur des rois décédés Richard III et Edward IV. Michelle Fairley (Game of Thrones) reprend le rôle de Margaret de Beaufort – aka la Reine Rouge ; Suki Waterhouse (Pride and Prejudice and Zombies) est Cecily of York, la jeune sœur jalouse de la princesse Elizabeth, alors que sa cousine Margaret Plantagenet est incarnée par Rebecca Benson (Talla Tarly dans Game of Thrones). Enfin, Rhys Connah (Teddy), Caroline Goodall (Duchess Cecily), Kenneth Cranham (Bishop Morton), Amy Manson (Lady Catherine Gordon) et Vincent Regan (Jasper Tudor) complètent la distribution.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.