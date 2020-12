Une saison 2 pour The Wilds, Amazon Prime Vidéo retournera sur son île

La première incursion d’Amazon Prime Video dans le registre de la série adolescente a visiblement été un succès immédiat. À peine plus d’une semaine après la mise en ligne de la saison 1 de The Wilds, la plateforme annonce le renouvellement.

Ainsi, The Wilds reviendra pour une saison 2 et ce sont les seules informations fournies par Amazon pour le moment. On se doute néanmoins que la série créée par Sarah Streicher (Daredevil) — pour laquelle Amy B. Harris (Sex and the City, The Carrie Diaries) sert de showrunner — devrait faire son retour en 2021.

En attendant d’en savoir plus, si vous n’êtes pas familiers avec The Wilds, l’histoire nous parle de neuf adolescentes aux multiples facettes qui doivent se battre pour leur survie sur une île déserte après un crash aérien. Les naufragées vont se déchirer et se rapprocher en en apprenant chaque jour un peu plus les unes sur les autres. Leurs secrets bien gardés, les traumatismes qu’elles ont subis. Puis l’intrigue vire de bord… Les filles ne se sont pas retrouvées sur l’île par accident.

Au niveau de son casting, The Wilds rassemble Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, Troy Winbush et Rachel Griffiths

