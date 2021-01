The Witcher : Blood Origin : Jodie Turner-Smith retourne à l’origine des Sorceleurs

Bien que Netflix n’a pas encore dévoilé de date pour la saison 2 de The Witcher ou même pour l’animé The Witcher: Nightmare of the Wolf, la franchise fait tout de même parler d’elle avec le premier casting majeur de la série dérivée The Witcher : Blood Origin.

Ainsi, Jodie Turner-Smith (Jett, Nightflyers) a été recrutée pour jouer le rôle de Éile dans cette préquelle qui se composera de tout juste 6 épisodes pour lesquels Declan de Barra (Iron Fist, The Originals) a été annoncé en tant que showrunner.

Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin nous invitera à découvrir l’histoire oubliée de l’origine du tout premier Sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.

Pour ce qui est du personnage d’Éile incarné par Turner-Smith, elle est décrite comme étant une redoutable combattante douée d’une voix de déesse qui a abandonné son clan et son statut de gardienne de la Reine pour écouter les élans de son cœur et devenir musicienne itinérante. Mais lorsque vient le moment de rendre des comptes sur le Continent, elle doit reprendre les armes et poursuivre sa quête de vengeance et de rédemption.

Le tournage de The Witcher: Blood Origin prendra place au Royaume-Uni. Lauren Schmidt Hissrich (showrunner de The Witcher) agira en tant que productrice exécutive, alors qu’Andrzej Sapkowski, auteur de la saga littéraire, sera le consultant créatif sur la série.

