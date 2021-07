The Witcher: Blood Origin : Après Star Trek, Michelle Yeoh rejoint l’univers des Sorceleurs

Alors que nous attendons toujours la saison 2 de The Witcher ou même l’animé The Witcher: Nightmare of the Wolf, la franchise poursuit son expansion sur Netflix avec la série dérivée The Witcher: Blood Origin qui fait parler aujourd’hui en recrutant Michelle Yeoh.

L’actrice qui a récemment fait ses adieux à Star Trek: Discovery n’est bien entendu pas là pour remplacer Jodie Turner-Smith dont le départ fut annoncé au printemps. Elle apparaitra dans cette préquelle qui se composera de tout juste 6 épisodes dans le rôle de Scian, la dernière de sa tribu elfique qui se lance dans une quête à la recherche d’une épée sacrée qui a été volée à son peuple.

Scénarisée par Declan de Barra (Iron Fist, The Originals), The Witcher: Blood Origin prend place dans un monde elfique 1200 ans dans le passé et nous invitera à découvrir l’histoire oubliée de l’origine du tout premier Sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.

Le tournage de The Witcher: Blood Origin prendra place au Royaume-Uni. Lauren Schmidt Hissrich (showrunner de The Witcher) agira en tant que productrice exécutive, alors qu’Andrzej Sapkowski, auteur de la saga littéraire, sera le consultant créatif sur la série.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.