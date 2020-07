The Witcher : Netflix annonce une série dérivée consacrée au tout premier sorceleur

L’univers de The Witcher continue de s’étendre sur Netflix. Après avoir passé commande pour un film d’animation, et alors que la production pour la saison 2 de The Witcher — interrompu par la pandémie — reprend à la mi-août, le géant de la vidéo en ligne nous annonce la commande d’une série dérivée, ou plus spécifiquement d’une préquelle à son hit fantasy.

Intitulé Blood Origin, ce spin-off se situera ans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher et nous racontera une histoire oubliée : celle de l’origine du tout premier sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.

« Depuis que j’ai lu pour la première fois les livres de The Witcher, une question me brûle l’esprit : à quoi ressemblait vraiment le monde des Elfes avant l’arrivée cataclysmique des humains ? » a déclaré Declan de Barra, qui sera le showrunner de la série et qui est connu par les téléspectateurs pour avoir écrit l’épisode 4 de la saison 1 de The Witcher. « J’ai toujours été fasciné par l’essor et la chute des civilisations, comment les sciences, les découvertes et la culture s’épanouissent juste avant cette chute. Comment de vastes pans de connaissances sont perdus à jamais en si peu de temps, phénomène souvent aggravé par la colonisation et une réécriture de l’histoire, ne laissant derrière eux que des fragments de la véritable histoire d’une civilisation. The Witcher: Blood Origin racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute et surtout, révélera l’histoire oubliée du tout premier sorceleur. »

The Witcher: Blood Origin sera constituée de six épisodes qui seront tournés au Royaume-Uni. Lauren Schmidt Hissrich (showrunner de The Witcher) agira en tant que productrice exécutive, alors qu’Andrzej Sapkowski, auteur de la saga littéraire, sera le consultant créatif sur la série.

