The Witcher : Le Cauchemar du Loup, la préquelle animée se dévoile avec un trailer à un mois de sa mise en ligne

Netflix a annoncé le retour de Geralt of Rivia pour le 17 décembre avec la saison 2 de The Witcher. Avant cela, le service de streaming nous propose de retourner dans cet univers de fantasy à l’aide d’un animé qui sert également de préquelle à la série, The Witcher : Le Cauchemar du Loup qui sera mis en ligne le 23 août.

De quoi parle The Witcher : Le Cauchemar du Loup ?

Pour rappel, The Witcher se base sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski, et prend place dans un monde où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. On suit alors Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), c’est-à-dire un tueur de monstres, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles.

Scénarisé par Beau DeMayo, The Witcher : Le Cauchemar du Loup nous invite à suivre une aventure du mentor de Geralt, à savoir Vesemir lorsque ce dernier est un jeune sorceleur téméraire qui fuit la pauvreté en tuant des monstres pour remplir sa bourse.

Mais lorsqu’une nouvelle créature étrange commence à terroriser un royaume déchiré par la politique, Vesemir se retrouve au cœur d’une aventure cauchemardesque qui lui apprend que certaines missions ne se résument pas simplement à de l’argent. Il va alors être obligé d’affronter les démons de son propre passé.