The Witcher Saison 2 : Le Sorceleur reprend son épée, dès à présent sur Netflix

L’une des séries les plus populaires de Netflix, The Witcher fait enfin son retour avec sa saison 2 dans laquelle nous retrouvons donc Geralt of Rivia devant faire naturellement face au destin en compagnie de Ciri. L’intégralité de la saison 2 est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Rappelons qu’entre les deux saisons de The Witcher, Netflix a mis en ligne l’animé préquelle Le Cauchemar du Loup et a par ailleurs déjà annoncé le renouvellement de la série pour une troisième saison.

De quoi parle The Witcher ?

Se basant sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski, The Witcher prend place dans un monde où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. On suit alors Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), c’est-à-dire un tueur de monstres, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles.

Au programme de la saison 2…

Avec toujours Lauren Schmidt Hissrich en showrunner, la seconde saison suit Geralt alors qu’il est convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden. Il emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

Le Casting de The Witcher Saison 2

La saison 2 de The Witcher rassemble donc Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier) ainsi que MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius), Lars Mikkelson (Stregobor), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Royce Pierrseson (Istredd), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss Merigold) et Therica Wilson Read (Sabrina).

Ils sont rejoints par Kim Bodnia (Killing Eve) qui incarne dans ces épisodes Vesemir, un puissant sorcier expérimenté du Continent qui endosse aussi le rôle de mentor auprès de Geralt; Yasen Atour (Young Wallander) dans la peau du sorceleur Coen; Agnes Bjorn (Monster) dans le rôle de Vereena ; Paul Bullion (Peaky Blinders) dans celui du witcher Lambert ; Kristofer Hivju (Game of Thrones) pour incarner Nivelle, un homme qui a été maudit ; Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) pour Eskel, encore un witcher ; Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) pour Lydia van Bredevoort , et Mecia Simson dans le rôle de Francesca Findabair, Daisy of the Valley.