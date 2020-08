The X-Files : Un spin-off animé (sans Mulder et Scully) en développement chez FOX

Quand on pense que le bureau des affaires non classées a été fermé pour de bon, FOX trouve un moyen de le rouvrir. Cette fois, le retour de The X-Files se ferait non pas avec un revival ou un film, mais avec une série animée.

Intitulée The X-Files: Albuquerque, cette série d’animation ne mettrait cependant pas en vedette les fameux agents Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson). L’action se centrerait sur un groupe d’agents du FBI ne rentrant pas dans le moule qui se chargerait d’enquêter sur des X-Files qui seraient trop folles, même pour Mulder et Scully.

Derrière ce pitch ne se trouve pas Chris Carter. Le créateur de la série originale sera bien attaché en tant que producteur executif, mais il ne sera ni showrunner ni scénariste. Pour le remplacer, nous trouverons le duo Rocky Russo et Jeremy Sosenko (Paradise PD).

Pour ce qui en est de The X-Files, Carter n’a toujours pas abandonné l’idée de ramener une fois de plus Mulder et Scully en chaire et en os. Il est peu probable que, si cela doit se faire un jour, qu’une saison 12 voie le jour, en particulier après que Gillian Anderson ait annoncé qu’elle ne le ferait pas, mais Carter parait déterminé à trouver un moyen.

Pour rappel, vous pouvez désormais retrouver The X-Files en streaming, la série étant actuellement disponible sur Amazon Prime Video.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.