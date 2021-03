Them Saison 1 : La famille Emory plonge dans l’horreur de la vie de banlieue des années 50, en avril sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video veut créer des frissons avec Them, nouvelle anthologie horrifique qui sera mise en ligne à partir du 9 avril et qui a le droit dès à présent à une bande-annonce officielle.

Création de Little Marvin avec Lena Waithe à la production, Them se présente comme une héritière de Get Out, le film de Jordan Peele. Cette saison 1, sous-titrée Covenant, prend place en 1953 et suit Alfred et Luchy Emory, un couple d’afro-américains et parents de deux filles , qui quitte la Caroline du Nord pour s’installer à Compton, quartier résidentiel entièrement blanc de Los Angeles.

Alors que les résidents commencent à terroriser leurs nouveaux voisins dans le but de les faire partie, la maison devient également le théâtre de phénomènes surnaturels inquiétants qui menace de les détruire.

Cette saison 1 de Them met à l’affiche Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Melody Hurd, Shahadi Wright Joseph, Ryan Kwanten et Alison Pill.

