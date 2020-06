There She Goes Saison 2 : La famille Yates est de retour dans un trailer et prochainement sur BBC

Alors que BBC One a récemment mis à l’antenne Staged, on retrouvera de nouveau David Tennant sur BBC Two le jeudi 9 juillet avec une saison 2 de There She Goes qui se dévoile dès à présent avec un trailer.

Pour rappel, There She Goes est une dramédie développée par le scénariste Shaun Pye se basant sur son expérience personnelle et, particulièrement, sur la vie de sa fille qui est née avec un trouble chromosomique rare non diagnostiqué. L’histoire suit ainsi une famille qui gère un problème similaire.

Plus précisément, la saison 1 suit deux lignes temporelles pour nous parler du quotidien de la famille Yates et, surtout, de leur fille handicapée, Rosie (Miley Locke). On peut alors découvrir l’impact de sa naissance sur ses parents, Simon (David Tennant) et Emily (Jessica Hynes), et son frère Ben (Edan Hayhurst), mais aussi comment ils gèrent son handicap 9 ans plus tard.

La saison 2 reprendra la même construction narrative, suivant cette fois la vie des Yates alors que Rosie a 3 ans et 11 ans.

On retrouve à l’affiche de cette saison 2 de There She Goes, Jessica Hynes, David Tennant, Miley Locke et Edan Hayhurst.

