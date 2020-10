This is Us Saison 5 : La famille Pearson fait face aux changements, dès ce soir sur NBC

Des changements vont se produire pour la famille Pearson, c’est ce que nous promet en tout cas la cinquième saison de This is Us qui commence ce mardi 27 octobre sur NBC avec un double épisode.

Naturellement, le drame familial (disponible sur Amazon Prime Video) va s’attaquer à l’impact de la pandémie sur le quotidien des membres de cette tribu, ainsi qu’au mouvement Black Lives Matter.

La thématique de cette saison 5 de This is Us est la renaissance, et les épisodes vont revenir sur la dispute entre Kevin et Randall et la possibilité d’une réconciliation. La saison va également explorer le passé de Randall et sa connexion avec sa famille. Ils vont aussi s’intéresser aux épreuves traversées par Kate l’ayant poussé à se réfugier dans la nourriture.

On retrouve au casting de cette saison 5 Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Chrissy Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan mais aussi Caitlin Thompson et Blake Stadnik.

