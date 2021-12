This is Us Saison 6 : L’ultime chapitre commence en janvier sur NBC

Le clan Pearson se prépare pour faire ses adieux sur NBC avec sa sixième et dernière saison de This is Us qui sera diffusée à partir du 4 janvier 2022. En attendant, NBC propos de se replonger dans de vieux souvenirs à l’aide d’une bande-annonce…

Lancée le 20 septembre 2016 sur NBC, This is Us est une création de Dan Fogelman qui suit la vie de trois frères et sœurs — Kevin, Kate et Randall — et de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson. La série navigue alors entre le présent et le passé pour explorer leur quotidien, faits de moments de peines et de joies.

Cette saison 6 de This is Us sera certainement ancrée par la maladie de Rebecca, souffrant de démence. Les 18 épisodes restants exploreront également ce que la fin de la saison 5 a révélé, à savoir que Kevin ne s’est pas marié à Madison et que sa sœur Kate a épousé Phillip.

La distribution de This is Us saison 6 réunit donc Milo Ventimiglia (Jack Pearson), Mandy Moore (Rebecca Pearson), Sterling K. Brown (Randall Pearson), Chrissy Metz (Kate Pearson), Justin Hartley (Kevin Pearson), mais aussi Susan Kelechi Watson (Beth Pearson), Chris Sullivan (Toby Damon), Jon Huertas (Miguel Rivas), Caitlin Thompson (Madison Simons), Eris Baker (Tess Pearson), Faithe Herman (Annie Pearson), Lyric Ross (Deja Pearson), Asante Blackk (Malik Hodges), Griffin Dunne (Nicky Pearson), Chris Geere (Phillip).