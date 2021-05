Pas de saison 7 pour This is Us, la saison 6 sera bel et bien la dernière de la série

L’histoire de la famille Pearson se terminera la saison prochaine, avec la sixième saison de This is Us. NBC vient en effet d’officialiser qu’il n’y aurait pas de saison 7 et que la prochaine serait donc la dernière. Cela s’accorde avec le plan du créateur Dan Fogelman qui avait déjà exprimé par le passé sa volonté de terminer la série en saison 6.

Rappelons que This is Us avait été renouvelée pour trois saisons d’un coup, pour les saisons 4, 5 et 6 en même temps, en 2019. À ce moment-là, bien évidemment, la décision d’arrêter la série avec la saison 6 n’avait pas été officiellement prise. C’est maintenant chose faite.

Lancée en septembre 2016 sur NBC, This is Us raconte l’histoire de la famille Pearson sur plusieurs générations et différentes lignes temporelles. La série fut un succès à son lancement, et reste un des programmes les plus suivis de NBC.

La distribution de This is Us réunit Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas ou encore Alexandra Breckenridge.

