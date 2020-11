This Way Up Saison 1 : Aisling Bea reprend sa vie en main, dès ce soir sur Canal+ Séries

Succès de 2019 pour la chaine britannique Channel 4 ayant été renouvelée pour une saison 2, la série This Way Up est diffusée à partir de ce lundi 9 novembre sur Canal+ Séries avec deux épisodes par soirée tous les lundis à 21h, et elle est également disponible sur myCANAL.

Écrite et interprétée par Aisling Bea, This Way Up nous plonge dans le quotidien tourmenté d’une femme qui essaie de reprendre sa vie en main après une dépression nerveuse.

Plus spécifiquement, l’histoire nous parle donc d’Aine, une Irlandaise immigrée qui a fait un séjour en hôpital psychiatrique pour une dépression. Elle tente de reconstruire son existence, entre sa maladie, son métier de professeur de langues et sa famille. Une lutte de tous les jours, qui ne se fait pas sans mal, mais toujours avec dérision.

Composée de 6 épisodes, cette première saison de This Way Up met à l’affiche Aisling Bea, Sharon Horgan (également productrice), Tobias Menzies, Kadiff Kirwan, Aasif Mandvi, Indira Varma et Dorian Grover.

