This Way Up Saison 2 : Aine et Shona font leur retour mouvementé, dès aujourd’hui sur Hulu

Une semaine avant son lancement sur la chaine anglaise Channel 4, la saison 2 de la dramédie This Way Up fait ses débuts sur le marché américain, puisqu’elle débute aujourd’hui sur la plateforme de streaming Hulu. Pour la France, nous n’avons pas encore de date sur Canal + Séries .

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de et avec Aisling Bea, This Way Up nous plonge dans le quotidien tourmenté d’une femme qui essaie de reprendre sa vie en main après une dépression nerveuse. Plus spécifiquement, la saison 1 nous parle d’Aine (Bea), une Irlandaise immigrée qui a fait un séjour en hôpital psychiatrique pour une dépression. Elle tente de reconstruire son existence, entre sa maladie, son métier de professeur de langues et sa famille. Une lutte de tous les jours, qui ne se fait pas sans mal, mais toujours avec dérision.

Au début de la saison 2, Aine laisse la rehab derrière elle et décide de vivre plus pleinement, ce qui n’est pas forcément la chose la plus sûre pour elle. Pour commencer, elle doit avant tout prendre des décisions concernant sa relation personnelle avec Richard (Tobias Menzies), son patron. De son côté, sa sœur Shona se questionne au sujet de ses sentiments pour Charlotte (Indira Varma), sa partenaire professionnelle, et son futur mariage avec Vish (Aasif Mandvi).

Cette saison 2 de This Way Up se compose de 6 épisodes qui mettent en scène Aisling Bea, Sharon Horgan, Tobias Menzies, Aasif Mandvi, Indira Varma et Kadiff Kirwan.

