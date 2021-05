Three Families : Le droit à l’avortement à travers trois familles en Irlande du Nord, lundi et mardi sur BBC One

La question de l’avortement est au cœur de Three Families, nouvelle série en deux épisodes diffusée sur BBC One sur deux soirées consécutives, lundi 10 mai et mardi 11 mai.

Inspirée par des faits réels, Three Families est une œuvre scénarisée par Gwyneth Hughes qui suit trois familles distinctes qui, pour des raisons différentes, souhaitent mettre un terme à leur grossesse. Cependant, elles sont toutes en Irlande du Nord, où les lois sur l’avortement sont historiquement les plus restrictives en Europe.

La série prend ainsi place dans les années menant finalement à la décriminalisation de l’avortement (en place depuis 2019), et les histoires racontées viennent alors offrir une peinture du contexte émotionnel qui a pu mené ainsi à la campagne et l’obtention du droit de mettre un terme à une grossesse, sans condition, jusqu’à neuf semaines dans le pays.

La distribution de Three Families réunit Sinéad Keenan, Amy James-Kelly, Genevieve O’Reilly, Lola Petticrew, Colin Morgan, Owen McDonnell, Prasanna Puwanarajah, Vanessa Emme et Kerri Quinn.

