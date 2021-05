Time : Le thriller carcéral avec Sean Bean et Stephen Graham arrive dans deux semaines sur BBC One

Après Accused et Broken, Jimmy McGovern continue sa collaboration avec Sean Bean, cette fois-ci avec Time, un thriller carcéral en trois épisodes qui sera diffusé à partir du dimanche 6 juin sur BBC One et dans son intégralité sur BBC iPlayer dans la foulée de la diffusion du premier épisode.

Scénarisée par McGovern et réalisée par Lewis Arnol, Time s’intéresse à Mark Cobden (Sean Bean) un homme venant d’être incarcéré pour la première fois et qui est rongé par la culpabilité. En prison, dans cet environnement volatile, il se trouve totalement désarmé. Il fait alors la connaissance d’Eric McNally (Stephen Graham), un excellent agent pénitentiaire qui fait tout ce qu’il peut pour protéger ceux dont il est responsable.

Cependant, lorsqu’un des plus dangereux prisonniers identifie la faiblesse d’Eric, ce dernier se retrouve à faire face à un choix impossible : choisir entre ses principes et sa famille.

La série Time met donc à l’affiche Sean Bean et Stephen Graham. Les deux acteurs sont entourés par Siobhan Finneran, Sue Johnston, Hannah Walters, David Calder, Nadine Marshall, Michael Socha, Aneurin Barnard, Jack McMullen et James Nelson-Joyce.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.