Time sur Canal+ : Sean Bean et Stephen Graham sont pris dans le système carcéral

Diffusée en juin dernier sur la chaine britannique BBC One, Canal + commence cette semaine avec la série Time, thriller carcéral nous venant de Jimmy McGovern, à qui l’on doit également Accused et Broken. Ce dernier refait ici équipe avec Sean Bean pour nous plonger dans l’enfer du système pénitencier dans une œuvre aussi intense que poignante. Série en trois épisodes, elle bénéficie présentement d’un redécoupage en 4 épisodes, Canal+ diffusant les deux premiers ce lundi 29 novembre à partir de 21h11, et les deux suivants le lendemain.

De quoi parle Time ?

Scénarisée par McGovern et réalisée par Lewis Arnol, Time nous raconte l’histoire de Mark Cobden, un homme rongé par la culpabilité depuis qu’il a tué accidentellement un innocent. Il accepte sa condamnation à une peine de prison et sa séparation de sa famille. En prison, il rencontre Eric McNally, un surveillant pénitentiaire qui fait de son mieux pour protéger ceux dont il a la charge.

Mais lorsque l’un des détenus les plus dangereux identifie sa faiblesse, Eric est tiraillé par un choix impossible entre ses principes et sa famille. Eric et Marc sont piégés par leur passé et incertains de leur avenir, trouveront-ils la force d’aller de l’avant ?

Le casting de Time

En tête d’affiche de Time, nous retrouvons Sean Bean, bien connu du grand public pour avoir été Boromir dans Le Seigneur des Anneaux et Eddard « Ned » Stark dans Game of Thrones. L’acteur, qui semble ne jamais s’arrêter, est également connu pour avoir joué sur le petit écran le fameux Richard Sharpe, qui a lancé sa carrière, et plus récemment dans l’adaptation télévisuelle de Snowpiercer. Au cinéma, il a pu être vu dans GoldenEye, Ronin, Troie, Silent Hill ou encore Benjamin Gates et le Trésor des Templiers.

Face à lui, nous retrouvons Stephen Graham, devenu une valeur sûre du petit écran britannique au cours de ces dernières années. Son rôle le plus iconique reste celui de Combo dans This is England (film et séries), suivi par sa performance en Al Capone dans Boardwalk Empire. Il a aussi joué, au cinéma, dans Snatch, Gangs of New York, The Irishman et tout récemment dans le second film Venom. À la télévision, l’acteur était présent dans la saison 5 de Line of Duty, les miniséries A Christmas Carol et The North Water et on le retrouvera prochainement dans la dernière saison de Peaky Blinders.

Les deux acteurs sont entourés par Siobhan Finneran, Sue Johnston, Hannah Walters, David Calder, Nadine Marshall, Michael Socha, Aneurin Barnard, Jack McMullen et James Nelson-Joyce.