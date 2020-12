Tin Star Saison 3 : Direction Liverpool pour la dernière saison, aujourd’hui sur Sky

Voilà bientôt deux ans que la saison 2 de Tin Star a été diffusée et que la saison 3 se fait donc attendre. Celle-ci est en plus la toute dernière de la série et elle arrive donc finalement sur les écrans anglais, puisque Sky Atlantic la lance dès ce soir.

Pour rappel, Tin Star est une série créée par Rowan Joffé qui débute quand Jim Worth (Tim Roth), un ancien détective de la Met qui quitte Londres pour s’installer dans les Rocheuses au Canada avec sa famille. Il commence une nouvelle vie à la tête de la police locale dans cette communauté rurale calme. Avec l’ouverture d’une raffinerie de pétrole, la ville est cependant sans tarder envahie par des travailleurs migrants et le taux de criminalité se met à augmenter rapidement.

En saison 3, rattrapés par leur passé, Jack, sa femme Angela (Genevieve O’Reilly) et sa fille Anna (Abigail Lawrie) sont de retour en Angleterre à Liverpool pour se venger. Cette quête meurtrière les forcera à faire face à l’inévitable réalité sur qui ils sont réellement.

Au casting de cette saison 3 de Tin Star, nous retrouvons donc Tim Roth, Genevieve O’Reilly et Abigail Lawrie qui sont rejoints par Ian Hart, Tanya Moodie, Kerrie Hayes et Joanne Whalley.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.