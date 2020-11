Tiny Pretty Things : Une sorte de Pretty Little Liars dans le monde de la danse, en décembre sur Netflix

Pour ceux allergiques aux téléfilms et séries de Noël, Netflix a utilisé son algorithme pour donner le jour à une série qui combine adaptation de livres + monde de la danse + ambiance à la Pretty Little Liars. Cela nous donne Tiny Pretty Things, qui se dévoile dès aujourd’hui avec une bande-annonce et qui sera mise en ligne le 14 décembre.

Inspirée du roman de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton et portée à l’écran par Michael MacLennan, la série Tiny Pretty Things se déroule dans l’univers de la danse classique et retrace l’ascension et la chute de jeunes adultes déracinés sur le point de connaître la gloire… ou la déchéance.

Prestigieuse école de ballet de Chicago unique en son genre, l’Archer School of Ballet forme les futurs danseurs de l’illustre compagnie professionnelle de la ville : le City Works Ballet. Elle accueille un large éventail de danseurs — riches et pauvres, originaires du nord et du sud, et issus d’horizons divers — qui partagent un même talent exceptionnel, une même passion pour la danse et une même loyauté envers leur communauté. Quand leur rêve est en jeu, ils ne font pas de concessions.

Cette saison 1 de Tiny Pretty Things met à l’affiche Lauren Holly, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Daniela Norman, Brennan Clost, Michael Hsu Rosen, Damon J. Gillespie, Bayardo De Murguia, Barton Cowperthwaite, Tory Trowbridge, Jess Salgueiro, Anna Maiche.

