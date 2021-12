Titans Saison 3 : Dick et son équipe se rendent à Gotham pour faire face à Red Hood et L’épouvantail, dès aujourd’hui sur Netflix

Comme la Doom Patrol, Titans a été renouvelée pour une saison 4 par HBO Max. Encore inédite en France, la troisième saison arrive aujourd’hui chez nous. Dick Grayson et son équipe reprennent ainsi le combat dès à présent sur Netflix.

De quoi parle la saison 3 de Titans ?

Lancée en 2018, Titans se base sur la jeune équipe des Teen Titans du comic book et fut initialement proposée sur le service de streaming DC Universe qui a depuis arrêté la SVOD et a vu ses programmes être transférés sur HBO Max. La série nous relate alors les aventures de jeunes héros, dont Dick (Brenton Thwaites), Kory (Anna Diop), Gar (Ryan Potter) ou encore Rachel (Teagan Croft), qui vont se rencontrer et ensemble, tenter de découvrir leur véritable place dans ce monde en formant une équipe.

La saison 3 débute avec un drame qui pousse Batman à se retirer et conduit alors les Titans à Gotham City où ils sont réunis avec d’anciens amis et font face à de nouvelles menaces, dont le fameux Red Hood (Curran Walters), mais aussi le Dr. Jonathan Crane aka L’épouvantail (joué par Vincent Kartheiser).

Le Casting de Titans Saison 3

Cette saison 3 de Titans rassemble donc Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, mais aussi Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd/Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) et Jay Lycurgo (Tim Drake).