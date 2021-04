Too Close : Emily Watson tisse des liens trop étroits avec une criminelle, dès ce soir sur ITV

Après Chernobyl et The Third Day, Emily Watson est maintenant une des têtes d’affiches du dernier thriller psychologique ITV, Too Close, qui est diffusée à partir de ce lundi 12 avril sur la chaine britannique sur trois soirées consécutives.

Adaptation du roman du même nom de Clara Salaman (sous le pseudonyme Natalie Daniels) publié en France sous le titre Des liens trop étroits, Too Close s’intéresse à Emma Robertson, une psychiatre médico-légale chargée d’évaluer une criminelle, au cœur d’une affaire très médiatisée.

Accusée de meurtre, Connie va exploiter les insécurités d’Emma à son avantage. Les séances doivent aider à découvrir ce qui est arrivé le soir où Ness, la meilleure amie de Connie est morte, mais cela se transforme en véritable jeu psychologique.

Scénarisée par Clara Salaman, Too Close réunit donc Emily Watson, Denise Gough, Thalissa Teixeira, James Sives, Risteárd Cooper, Chizzy Akudolu, Karl Johnson, Eileen Davies, Nina Wadia et Paul Chahidi.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.