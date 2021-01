Firefly Lane : Toujours là pour toi, Katherine Heigl et Sarah Chalke amies pour la vie dans le trailer et en février sur Netflix

Trois décennies. Deux amies. Une histoire pas comme les autres. Voilà ce que nous annonce Netflix avec la série Toujours là pour toi qui sera mise en ligne sur la plateforme le 3 février 2021 et qui se dévoile dès à présent à l’aide d’un trailer.



Développée par Maggie Friedman (à qui l’on doit la plus que sympathique No Tomorrow), Toujours là pour toi est une adaptation du best-seller Firefly Lane écrit par Kristin Hannah (encore inédit en France) qui nous propose de suivre l’histoire de deux amies inséparables sur plusieurs décennies.

Ainsi, après s’être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully Hart (Katherine Heigl) et Kate Mularkey (Sarah Chalke) vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des trente années suivantes.

Au casting de cette première saison de Toujours là pour toi, Katherine Heigl et Sarah Chalke sont entourées par Ben Lawson, Beau Garrett et Yael Yurman, mais aussi Patrick Sabongui, Chelah Horsdal, Brendan Taylor, Jon Ecker, Brandon Jay McLaren et Jenna Rosenow.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.