Des saisons 2 pour Traces et We Hunt Together, Alibi renouvelle ses deux séries britanniques

La chaine payante britannique Alibi s’est lancée dans la série scriptée originale avec Traces et cela a semble-t-il fonctionné, vu qu’on nous apprend le renouvellement de la série pour une saison 2.

Scénarisée par Amelia Bullmore, Traces suit Emma (Molly Windsor), une jeune femme de 23 ans qui revient en Écosse pour occuper un poste d’assistante de laboratoire au SIFA (Scottish Institute of Forensic Science) et prend en parallèle des cours en ligne pour apprendre les principes de la science médico-légale. Rapidement, elle découvre que l’affaire « fictive » qui sert à ses études possède des liens avec son passé. En décidant d’enquêter, elle va découvrir qu’elle ne peut faire confiance à personne, mais va néanmoins trouver le soutien des professeurs Sarah Gordon et Kathy Torrance. Martin Compston, Laura Fraser, Jennifer Spence, Laurie Brett complètent la distribution.

Composée de six épisodes, cette première saison de Traces aura rassemblé près d’un million de personnes.

La seconde saison de Traces annoncée pour 2021 suivra donc les femmes de SIFA analysant des preuves pour aider à découvrir qui se trouve derrière une série d’attentats à la bombe à Dundee. La ville est alors sous pression, espérant découvrir l’identité du poseur de bombes avant la prochaine explosion. Amelia Bullmore est de nouveau au scénario de cette saison.

We Hunt Together décroche aussi une saison 2

Dans la foulée, Alibi a également annoncé le renouvellement pour une saison 2 de We Hunt Together, qui comprendra aussi 6 épisodes prévus pour 2021. En moyenne, elle a réuni 731 000 téléspectateurs, et BBC Studios vient tout juste de signer un accord avec Showtime pour une diffusion aux États-Unis.

We Hunt Together nous relata la rencontre et l’association d’un duo mortel poursuivi par deux policiers dysfonctionnels. Baba est un ancien enfant soldat qui tente par tous les moyens de garder sous contrôle son penchant pour la violence. Freddy est une femme charmante à l’esprit libre. Lorsque Baba la sauve d’un rendez-vous qui tourne mal, leur rencontre les entraine sur une route violente et dangereuse. Face à eux, DS Lola Franks et DI Jackson Mendy forment un duo que tout oppose, mais ils doivent travailler ensemble pour stopper des tueurs.

Nous venant de Gaby Hull, la série réunit Eve Myles, Babou Ceesay, Dipo Ola et Hermione Corfield.

