Queens, The Wonder Years, Abbott Elementary, Maggie, Women of the Movement : les trailers des nouveautés ABC de la saison 2021-2022

Après avoir dévoilé sa grille pour l’automne 2021, ABC a également révélé les premières images pour ses nouveautés, dont The Wonder Years qui rejoint la soirée comédie du mercredi ou encore la série musicale Queens qui s’installera le mardi soir.

Le network américain a également dévoilé des bandes-annonces pourla comédie scolaire Abbott Elementary, la romance Maggie et la mini-série Women of the Movement qui sont annoncés pour la mi-saison.

Queens

Scénarisée par Zahir McGhee, Queens nous parle de 4 femmes dans la quarantaine, Brianna (Eve), Jill (Naturi Naughton), Valeria (Nadine Velazquez) et Naomi (Brandy) qui sont devenues des légendes du hip-hop dans les années 90 quand elles ont trouvé le succès avec leur groupe Nasty Bitches. Aujourd’hui, elles se retrouvent pour reconnecter avec la célébrité. Pepi Sonuga et Taylor Sele complètent la distribution.

The Wonder Years

Remake de la comédie nostalgique à succès de la fin des années 80 développé par Saladin Patterson, The Wonder Years nous ramène à la fin des années 60 pour nous parler d’une famille afro-américaine de la classe moyenne vivant à Montgomery dans l’Alabama. L’histoire est racontée du point de vue de Dean (Don Cheadle prêtant sa voix pour la narration par un Dean adulte), un garçon de 12 ans à l’imagination fertile qui nous raconte comment sa famille a traversé cette période turbulente de l’Histoire américaine. Le casting rassemble Elisha « EJ » Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O’Neil et Milan Ray.

Abbott Elementary

Comédie de bureau de et avec Quinta Brunson, Abbott Elementary nous entraine auprès d’un groupe d’enseignants passionnés qui travaillent ensemble dans une école publique de Philadelphie. Ils font de leur mieux pour surmonter les challenges imposés par le système pour donner la meilleure éducation possible aux enfants. Le casting réunit Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter et Sheryl Lee Ralph as Barbara Howard.

Maggie

Développée par Justin Adler et Maggie Mull à partir du court métrage éponyme de Tim Curcio, Maggie suit une femme (Rebecca Rittenhouse) douée d’un véritable don de voyance. Si Maggie voit régulièrement le futur de ses amis, parents, clients et inconnus qu’elle croise dans la rue, elle ne voit rien la concernant. Quand, elle se voit dans une vision concernant un de ses clients, son monde bascule. Le reste de la distribution rassemble David Del Rio, Nichole Sakura, Angelique Cabral, Leonardo Nam, Ray Ford, Chloe Bridges, Kerri Kenney et Chris Elliott.

Women of the Movement

Minisérie historique scénarisée par Marissa Jo Cerar, Women of the Movement raconte l’histoire vraie de Mamie Till-Mobley (Adrienne Warren) qui, en 1955, décide de risquer sa propre vie pour pouvoir rendre justice à son fils, Emmett (Cedric Joe), qui a été brutalement assassiné. Déterminée à ce que l’affaire reste à la Une des journaux tant que les coupables n’ont pas été punis, Mamie devint une activiste qui donna un véritable élan au mouvement des droits civiques. Le reste du casting se compose de Tonya Pinkins, Ray Fisher, Glynn Turman, Chris Coy, Carter Jenkins et Julia McDermott.

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.