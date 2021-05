The Cleaning Lady, Pivoting, Welcome To The Flatch, The Big Leap : Découvrez les trailers des nouveautés FOX de la saison 2021-2022

Après avoir dévoilé sa grille pour l’automne 2021, FOX a également révélé les premières images pour ses nouveautés, dont The Big Leap qui sera diffusée le lundi en compagnie de 9-1-1 mais pas de trailer par contre pour Our Kind of People.

Le network américain a également dévoilé des bandes-annonces pour The Cleaning Leading, Pivoting et Welcome to Flatch (le remake américain de This Country) qui sont annoncés pour la mi-saison.

The Big Leap

Nous venant de Liz Heldens, The Big Leap suit un groupe de personnes cherchant à changer leurs vies en participant à une compétition de danse pour une émission de télé-réalité menant à la production d’une nouvelle adaptation du “Lac des Cygnes”. Le casting rassemble Scott Foley, Teri Polo, Piper Perabo, Simone Recasner, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels et Anna Grace Barlow.

The Cleaning Lady

Adaptation de la série argentine La Chica Que Limpian, The Cleaning Lady suit Thony (Elodie Yung), une docteure qui vient aux États-Unis pour que son fils puisse recevoir un traitement médical pouvant lui sauver la vie. Lorsque le système échoue et qu’elle est poussée dans ses retranchements, Thony refuse de céder et de se laisser abattre. Elle devient alors femme de ménage pour la mafia et décide de jouer selon ses propres règles.

Pivoting

Scénarisée par Liz Astrof, Pivoting est une comédie single-caméra qui suit trois femmes, incarnées par Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin et Maggie Q, qui font face au fait que la vie est courte après la mort de leur amie d’enfance. Elles décident alors de tout faire pour être heureuses. Elles vont prendre des décisions hâtives, renforçant leur lien et rappelant qu’il n’est jamais trop tard pour rater sa vie. Tommy Dewey, JT Neal et Marcello Julian Reyes complètent la distribution.

Welcome To The Flatch

Basée sur la déjà classique comédie britannique This Country, Welcome To The Flatch suit l’équipe d’un documentaire qui s’intéresse à des habitants d’une petite ville américaine, à leurs rêves et doutes et problèmes, et l’équipe découvre alors Flatch, une ville peuplée de personnalités excentriques. La série est écrite par Jenny Bicks et réalisée par Paul Faig, avec au casting Chelsea Holmes, Sam Straley, Seann William Scott, Aya Cash, Taylor Ortega, Krystal Smith et Justin Linville.

Tags : Network Upfronts moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.