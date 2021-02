Trapped Saison 2 : Retour dans le froid islandais dès ce dimanche sur Polar+

Déjà proposée sur France 2 il y a bientôt deux ans, la saison 2 de Trapped arrive ce dimanche à 20h55 sur Polar+ pour ceux qui voudraient la (re)voir, de quoi vous préparer avant la mise en ligne de la suite sur Netflix. La plateforme a en effet commandé un spin-off intitulé Entrapped qui arrivera prochainement.

Prenant place trois ans après les évènements de la première saison, cette saison 2 de Trapped commence devant le Parlement, à Reykjavik. Un homme interpelle Halla Thorisdottir, alors ministre de l’Industrie, et s’immole en voulant l’entraîner avec lui dans les flammes. Que s’est-il passé ? Pourquoi cet homme, frère jumeau de la ministre, a-t-il commis cet acte extrême ? Andri Ólafsson est nommé responsable de l’investigation par le Premier ministre.

L’affaire le ramène à Siglufjördur, la petite ville qu’il a laissée derrière lui, où, autour d’un fjord bordé de vallées profondes et de montagnes mystérieuses, se cachent de sombres secrets. Il retrouve Hinrika et plonge dans une enquête complexe : est-ce une menace terroriste du mouvement ultra nationaliste Marteau de THOR ? Des opposants à l’usine d’aluminium en construction ? Ou de vieilles querelles du passé ? D’autres meurtres vont faire monter la tension. De plus, Andri a du mal à communiquer avec sa fille qui n’hésite pas à lui mettre des bâtons dans les roues…

Le casting de la série rassemble Olafur Darri Oláfsson (Andri), Ilmur Kristjánsdóttir (Hinrika), Ingvar E. Sigurdsson (Ásgeir), Sólveig Arnaesdóttir (Halla), Steinn Ármann Magnússon (Ketill) et Unnur Ösp Stefánsdóttir (Elin).

A noter que cette saison 2 de Trapped est également disponible en DVD.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.