Treadstone : Les successeurs de Jason Bourne commencent à tuer dès demain sur Amazon

Diffusée à l’automne dernier sur USA Network, la première saison de Treadstone, une série appartenant à la franchise Jason Bourne arrive en France ce vendredi 10 janvier sur le service Amazon Prime Video. Le service met donc en ligne les 10 épisodes qui composent cette saison 1. À ce jour, aucune information n’a été communiquée au sujet d’une possible saison 2.

Développée par Tim Kring, Treadstone est ainsi une série d’action et d’espionnage qui trouve ses racines dans le monde cinématographique de Jason Bourne (lui-même basé sur les livres de Robert Ludlum). Si vous n’êtes pas familiers avec l’une des franchises les plus populaires du cinéma américain des années 2000, cela parle d’un tueur surentrainé de la CIA amnésique (interprété par Matt Damon) qui part à la recherche de ses origines et découvre l’existence de Treadstone, un programme secret dont le but est de former les plus implacables des assassins.

La série revient dans le passé pour explorer les origines de cette opération alors que, dans le présent, des agents dormants disséminés partout sur le globe sont soudainement réveillés et commence à tuer. Pourquoi ont-ils été réactivés à ce moment précis et que vont-ils faire ?

Au casting de cette première saison de Treadstone, nous retrouverons Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle et Michelle Forbes.

