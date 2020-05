Pas de saison 2 pour Treadstone, c’est fini pour les successeurs de Jason Bourne

Les successeurs de Jason Bourne prennent leur retraite, USA Network a annoncé l’annulation de Treadstone après seulement une saison.

Série d’action et d’espionnage développée par Tim Kring, Treadstone trouve ses racines dans le monde cinématographique de Jason Bourne (lui-même basé sur les livres de Robert Ludlum). Si vous n’êtes pas familiers avec l’une des franchises les plus populaires du cinéma américain des années 2000, cela parle d’un tueur surentrainé de la CIA amnésique (interprété par Matt Damon) qui part à la recherche de ses origines et découvre l’existence de Treadstone, un programme secret dont le but est de former les plus implacables des assassins.

La série revient dans le passé pour explorer les origines de cette opération alors que, dans le présent, des agents dormants disséminés partout sur le globe sont soudainement réveillés et commence à tuer.

En bout de route, Treadstone fut une série avec un budget conséquent pour USA Network qui n’aura pas réussi à attirer suffisamment de monde pour justifier la dépense. L’accord passé avec Amazon Prime pour les droits de diffusion en streaming n’apportait à l’évidence pas assez non plus pour justifier un renouvellement.

En même temps que Treadstone, USA Network a également annoncé l’annulation de The Purge après deux saisons. Cette annonce arrive également après la récente annulation de Dare Me, venant nous confirmer la tendance du network à s’éloigner des séries scriptées.

