Tribes of Europa : L’équipe de Dark se rend dans un futur très The 100, dans le trailer et dans deux semaines sur Netflix

Netflix continue sa collaboration avec l’équipe de production de la série allemande Dark pour une autre série de science-fiction, Tribes of Europa, qui sera mise en ligne le 19 février sur le service de streaming. En attendant, la plateforme a posté une bande-annonce pour faire patienter.

Au premier aperçu, cette dernière pourrait presque se faire passer pour une série dérivée de The 100 prenant place en Europe. Mais, ce n’en est pas une !

L’histoire prend donc place en 2074. Dans un monde dévasté par une mystérieuse catastrophe, la guerre fait rage entre plusieurs “tribus” au sein d’une Europe en ruine. Issus de la tribu pacifique des Origines, Kiano (Emilio Sakraya), sa sœur Liv (Henriette Confurius) et son frère Elja (David Ali Rashed) sont séparés et se voient contraints de tracer leur propre route dans une guerre sans merci où se joue l’avenir de cette nouvelle Europe.

Cette saison 1 de Tribes of Europa se compose de six épisodes met en scène Henriette Confurius, Oliver Masucci, David Ali Rashed, Emilio Sakraya, Melika Foroutan, Hoji Fortuna, Jeanette Hain, Robert Maaser, Anon Mall, Kendrick Ong, Leona Paraminski, Christoph Rygh, Ana Ularu et Adam Vacula.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.