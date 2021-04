Trickster Saison 1 : Jared découvre un monde magique, dès ce soir sur Canal+ Séries

C’est du côté du Canada que Canal+ Séries se tourne aujourd’hui avec la nouvelle série fantastique Trickster dont la première — et unique — saison débute à 21h05. Renouvelée pour une saison 2, la série a en effet été finalement annulée suite à une polémique entourant sa productrice.

Quoi qu’il en soit, Trickster nous vient donc de Michelle Latimer et Tony Elliott et se base sur le roman “Son of a Trickster” d’Eden Robinson. L’histoire se centre sur un adolescent autochtone est assailli de visions étranges, sosies, monstres, oiseaux doués de parole, et rencontre un personnage mystérieux, The Trickster.

Plus précisément, cette première saison de seulement 6 épisodes suit Jared, jeune indigène de la Nation Haisla Eden Robinson et petit vendeur de drogue à Kitimat et Colombie-Britannique. Après avoir été attaqué par une personne lui ressemblant fortement, il devient malade et assiste à des choses étranges. Pris dans des problèmes familiaux, Jared doit découvrir sur sa véritable nature.

Au casting de cette première saison de Trickster, nous trouvons Joel Oulette, Crystle Lightning, Craig Lauzon, Anna Lambe, Georgina Lightning, Craig Lauzon, Joel Thomas Hynes, Mark Camacho, Gail Maurice, Jamie Spilchuk et William C. Cole.

