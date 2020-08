Trinkets Saison 2 : Les jeunes délinquantes reviennent dans une semaine sur Netflix

La première saison de Trinkets n’a pas fait de vagues, mais Netflix lui offre tout de même une suite pour qu’elle puisse se conclure proprement. La saison 2 arrive en tout cas rapidement, puisqu’elle sera mise en ligne le 25 aout sur la plateforme de streaming.

Tout d’abord, rappelons que Trinkets est une création d’Amy Andelson et Emily Meyer avec Kirsten Smith qui est également l’auteure du roman sur lequel se base la série. L’histoire se centre sur trois adolescentes — Elodie (Brianna Hildebrand), Moe (Kiana Madeira) et Tabitha (Quintessa Swindell) — venant de milieux différents qui se retrouvent dans la même réunion de kleptomanes anonymes et ce n’est pour elles que le début. Elles vont devenir amies, voler ensemble et s’entraider pour surmonter les multiples challenges qu’ils rencontrent au lycée, dans leurs familles et plus encore.

En saison 2, les trois amies ont conscience que leur passé criminel est ce qui les a réunit, mais elles doivent maintenant s’assurer que ce n’est également pas ce qui les empêchera d’avoir un futur.

Au niveau du casting, en plus de Brianna Hildebrand, Kiana Madeira et Quintessa Swindell, Trinkets rassemble également Larry Sullivan, Brandon Butler, Odiseas Georgiadis, Henry Zaga, October Moore et Larisa Oleynik.

