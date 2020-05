Une saison 2 pour Trois mètres au-dessus du ciel, la romance estivale italienne se poursuit sur Netflix

Lancée il y a un mois sur Netflix, la romance estivale italienne Trois mètres au-dessus du ciel n’est pas terminée. La plateforme de streaming annonce en effet officiellement dès à présent la commande d’une saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette nouvelle adaptation du premier livre de Frederico Moccia, Trois mètres au-dessus du ciel parle d’Ale et Summer qui viennent de mondes différents. Il est un ancien champion de moto, sauvage et déterminé à prendre le contrôle de son existence. Elle refuse de se conformer et rêve d’évasion, mais elle sait qu’elle est celle qui maintient la cohésion dans sa famille. Leur amour va grandir à mesure que l’été va avancer. Pour eux, ces vacances seront inoubliables.

Il est naturellement trop tôt pour que Netflix dévoile des détails sur la suite de l’histoire. Il est par contre annoncé que Enrico Audenino et Francesco Lagi seront les scénaristes, avec Daniela Gambaro, Luca Giordano et Vanessa Picciarelli ; tandis que Lagi et Marta Savina qui ont réalisé les épisodes de la saison 1 continueront pour la seconde.

Au niveau du casting, la saison 2 de Trois mètres au-dessus du ciel réunira de nouveau Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Andrea Lattanzi (Dario), Amanda Campana (Sofia), Giovanni Maini (Edo) et Alicia Ann Edogamhe (Blue).

