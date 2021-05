Trois mètres au-dessus du ciel Saison 2 : Un nouvel été italien commence en juin sur Netflix

Netflix nous offre un petit avant-goût de l’été en annonçant le retour prochain de Trois mètres au-dessus du ciel Saison 2 à l’aide d’un teaser. Plus d’un an après la première saison, la plateforme nous invite à passer un nouvel été italien le 2 juin.

Pour rappel, Trois mètres au-dessus du ciel est une nouvelle adaptation du premier livre de Frederico Moccia. La première saison nous introduisait ainsi à Ale et Summer qui viennent de mondes différents. Il est un ancien champion de moto, sauvage et déterminé à prendre le contrôle de son existence. Elle refuse de se conformer et rêve d’évasion, mais elle sait qu’elle est celle qui maintient la cohésion dans sa famille. Leur amour va grandir à mesure que l’été va avancer. Pour eux, ces vacances seront inoubliables.

L’été est naturellement de retour dans la saison 2 de Trois mètres au-dessus du ciel et beaucoup de choses se sont passés en un an. Summer, Edo et Sofia ont réussi leurs examens et songent à l’avenir, Ale est en Espagne et s’interroge sur son retour sur les circuits et sa nouvelle histoire avec Lola, tandis que Dario cherche sa voie. Ils découvrent chacun la réalité de la vie d’adulte, mais l’amour restera le fil conducteur de leur été. Au rythme d’une bande sonore enivrante, le tourment et l’extase d’un sentiment à la fois rêvé, désiré et craint qui devient enfin réalité opposeront aux personnages leur lot de nouveaux défis.

Au niveau du casting, la saison 2 de Trois mètres au-dessus du ciel réunit de nouveau Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Andrea Lattanzi (Dario), Amanda Campana (Sofia), Giovanni Maini (Edo) et Alicia Ann Edogamhe (Blue) et Romina Colbasso (Giulia). Viennent également s’ajouter Amparo Pinero Guirao (Lola), Lucrezia Guidone(Rita) et Giovanni Anzaldo (Jonas).

