Un reboot de True Blood en développement sur HBO, par le créateur de Riverdale

Sookie et les vampires bientôt de retour sur le petit écran ? Cela pourrait bien être le cas, TV Line nous apprenant qu’un reboot de True Blood est en développement chez HBO avec le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa attaché au projet en tant que producteur exécutif.

Ce dernier co-signerait ainsi le scénario du pilote en compagnie de Jami O’Brien, qui était le showrunner de NOS4A2. Alan Ball, le créateur de True Blood et showrunner durant cinq saisons, serait quant à lui attaché au projet en tant que producteur exécutif.

Adaptation libre de la série littéraire La Communauté du Sud de Charlaine Harris, True Blood prend place dans un monde où les vampires ont révélé leur existence et coexistent maintenant avec les humains. L’action prend principalement place à Bon Temps, petite ville fictive de Louisiane et suit Sookie Stackhouse, une jeune serveuse télépathe qui s’éprend d’un vampire nommé Bill Compton. C’est ainsi qu’elle découvre un monde de créatures et de conflits surnaturels, peuplés de métamorphes, loups-garous, ménades, fées…

Lancée en septembre 2008 sur HBO, la série True Blood a duré 7 saisons pour un total de 80 épisodes. Elle mettait en scène Anna Paquin, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Nelsan Ellis, Carrie Preston, Alexander Skarsgård, Deborah Ann Woll, Kristin Bauer. On ne vous cachera pas que la série a duré plus longtemps que nécessaire, mais qu’un reboot aurait aussi bien du mal à rendre justice au duo iconique que fut les vampires Eric et Pam (Alexander Skarsgård et Kristin Bauer), durant toutes ces saisons. Le dernier épisode de la série fut diffusée sur HBO le 24 août 2014. Cela ne fait donc pas encore 10 ans que le show s’est officiellement terminé.

Notons que cette annonce (sur laquelle HBO n’a pas commenté) arrive peu de temps après celle qu’une nouvelle version de Pretty Little Liars est également en développement.

