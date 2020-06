Secret médical/Trust Me : Jodie Whittaker se fait passer pour un docteur ce soir sur Arte

Avant d’endosser le costume du treizième docteur, Jodie Whittaker incarnait une autre sorte de docteur dans la saison 1 de Trust Me, appelée en France Secret Médical. thriller psychologique de BBC One diffusé en 2017 et signé Dan Sefton (Good Karma Hospital. Arte, qui a déjà proposée cette mini début 2019, la rediffuse dans son intégralité ce 4 juin 2020.

Se composant de 4 épisodes, Secret Médical suit Cath Hardacre, infirmière en chef dans un hôpital de Sheffield qui exerce son métier avec empathie et conscience professionnelle. Lorsqu’elle alerte un journaliste, Sam Kelly, puis sa direction, sur de nombreux cas de négligence constatés dans son service, Cath est suspendue et perd son emploi. Mère séparée avec une petite fille à charge, un père âgé atteint de la maladie d’Alzheimer et un ex-conjoint, Karl, sans revenus fixes, Cath est au pied du mur. Sur une impulsion désespérée, elle usurpe l’identité de son amie, le docteur Ally Sutton, partie refaire sa vie en Nouvelle-Zélande, et se fait embaucher à Édimbourg dans un service d’urgences miné par le sous-effectif.

Dans le but de ne pas laisser la vérité la rattraper, Cath/Ally doit rendre le mensonge convaincant, à la fois à son travail et dans sa vie privée. Elle se laisse happer par sa nouvelle identité et accumule les mensonges. Comment Cath peut-elle garder cette vie parfaite quand celle-ci est simplement fausse ?

Emun Elliott (Clique, The Paradise), Sharon Small (Mistresses, Born to Kill) et Blake Harrison (The Inbetweeners) complètent la distribution de Secret Médical , qui est diffusée sur Arte les jeudis 31 janvier et 7 février à 20h55. La série est également disponible en Replay et VOD.

Pour terminer, signifions que Secret Médical est une série médicale anthologique. Elle possède une saison 2 que Warner TV a mis à l’antenne sous le nom Paranoïa il y a quelques mois.

