Truth Be Told Saison 2 : Octavia Spencer reprend son podcast avec une nouvelle enquête, dès aujourd’hui sur Apple TV+

Alors la comédie dramatique Mr. Corman se poursuit et avant l’arrivée de See saison 2, Apple TV+ lance la seconde saison de Truth Be Told. La série mettant en scène Octavia Spencer revient à partir de ce vendredi 20 août 2021 avec le premier épisode, suivi de nouveaux épisodes chaque vendredi.

De quoi parle Truth Be Told Saison 2 ?

Lancée en décembre 2019 sur la plateforme Apple TV+, Truth Be Told est une création de Nichelle Tramble Spellman qui explore l’obsession des Américains pour les podcasts de faits divers criminels. La première saison, basée sur le roman Le Poison de la vérité de Kathleen Barber, nous introduisait à la journaliste/podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) qui décidait de rouvrir l’affaire qui a fait toute sa carrière lorsque de nouvelles preuves la poussent à s’interroger sur la culpabilité de l’homme qu’elle a envoyé en prison (incarné par Aaron Paul).

En saison 2, on retrouve Poppy Parnell qui plonge dans une nouvelle affaire qui implique directement son amie d’enfance, la baronne des médias Micah Keith (Kate Hudson). Au fil des épisodes, leur amitié de longue date est mise à rude épreuve.

La saison 2 de Truth Be Told réunit, autour d’Octavia Spencer, Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman et Katherine LaNasa, déjà présents dans la première saison. Ils sont rejoints dans ces nouveaux épisodes par Kate Hudson, Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge, et Mychala Faith Lee.

Une saison 3 pour Truth Be Told ?

Si Apple TV+ a souvent pour habitude de renouveler ses séries avant leur diffusion (comme c’est le cas, par exemple, pour Ted Lasso ou See), le service de streaming n’a pas encore donné de nouvelles concernant le futur de Truth Be Told.

