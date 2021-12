Une saison 3 pour Truth Be Told, Octavia Spencer reste au micro sur Apple TV+

Une nouvelle enquête attend Poppy en 2022. Apple TV+ vient en effet de confirmer officiellement la commande d’une saison 3 de Truth Be Told, sa série avec Octavia Spencer.

Ce renouvellement s’accompagne d’un changement à la tête de l’équipe créative de la série. La créatrice de Truth Be Told Nichelle Tramble Spellman était la showrunneuse des deux premières saisons et elle laisse sa place pour cette saison 3 à Maisha Closson (Claws, How To Get Away with Murder).

De quoi parle Truth Be Told ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Nichelle Tramble Spellman qui se base sur le roman « Are You Sleeping » de Kathleen Barber (publié en France sous le titre « Le poison de la vérité »), Truth Be Told propose une enquête par saison. La première nous introduisait ainsi à la journaliste d’investigation/podcasteuse Poppy Parnell (Octavia Spencer) qui décidait de rouvrir l’affaire qui a fait toute sa carrière lorsque de nouvelles preuves la poussèrent à s’interroger sur la culpabilité de l’homme qu’elle a envoyé en prison (incarné par Aaron Paul).

Dans la saison 2 de Truth Be Told, Poppy Parnell plongea dans une nouvelle affaire qui impliquait directement son amie d’enfance, la baronne des médias Micah Keith (Kate Hudson). Au fil des épisodes, leur amitié de longue date est mise à rude épreuve.

Le casting de cette saison 2 réunissait Octavia Spencer, Kate Hudson, Mekhi Phifer, Christopher Backus, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge, Ron Cephas Jones, Katherine LaNasa, Mychala Faith Lee, Michael Beach et Tami Roman.